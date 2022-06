Sandrino Castec, ex goleador de la Universidad de Chile en la década de los 80, conversó con Bolavip Chile y fue tajante acerca del tema Hernán Galíndez: "Si no quiere estar de buena manera, es mejor que no siga", afirmó.

Universidad de Chile se prepara para afrontar el compromiso de vuelta de la Copa Chile ante General Velásquez, pero los dirigentes de Azul Azul y Diego López miran de reojo lo que sucede con la problemática que está viviendo el guardameta Hernán Galíndez.

Recordar que el representante del futbolista declaró que el seleccionado ecuatoriano no podía "ni ir al supermercado tranquilo", todo por unas supuestas amenazas, algo que ha generado un debate entre los hinchas y ex futbolistas ligados al club.

Uno de los que alzó la voz fue Sandrino Castec, ex delantero azul en los años 80, quien conversó con Bolavip Chile y fue tajante acerca del tema Galíndez.

"A mí me parece muy extraño la situación que él está viviendo con el problema familiar. En Chile todavía no se da para ese tipo de cosas, creo que él tiene otro camino a no ser que le quiera que le suban el sueldo en un momento que la U no está bien económicamente. Él se está tirando la gente encima".

Galíndez estaría tentado para volver al fútbol ecuatoriano | Foto: Agencia Uno

"Él no quiere estar y si no quiere estar de buena manera, es mejor que no siga", complementó Castec.

"Él (Cristóbal Campos) ha mostrado condiciones, creo que es muy joven pero llega a dar pena como los otros equipos echan a arqueros de categoría para traer a arqueros de nivel también, entonces es una envidia sana. Campos se lo merece y ojalá vaya por la buena senda, yo creo que eso es lo más importante", cerró el histórico jugador de la U.