Horas de angustia se viven en Universidad de Chile y no solo por el mal momento deportivo, si no también porque algunos de sus jugadores han tenido que salir a aclarar ciertas situaciones que se están viviendo, supuestamente, en la interna.

A primera hora de este miércoles fue Felipe Seymour quien en conferencia de prensa, salió al paso de los dichos emitidos de la comunicadora Juli Zeitune en ESPN, quien señaló que los jugadores no encontraron respuestas en el entrenador Diego López y que Sebastián Miranda debiese ser quien tome el mando del plantel hasta fin de temporada.

Pero no todo quedó ahí, ya que durante la tarde en una conversación en Twitter asomó una nueva polémica. Al periodista de TNT Sports, Marcelo Díaz, y que cubre el frente azul, desde la cuenta Pasión Infinita le preguntaron directamente al comunicador: "Es verdad @MarceloDiazAlm que ya no te dejan entrar al CDA porque contaste que hicieron un asado?" .

El querido comunicador deportivo respondió con un "Eso molestó a los capitanes" dando a entender y como se ha podido ver en el programa Pelota Parada de la señal que emite los partidos del fútbol chileno, que ahora Díaz realiza sus despachos desde los exteriores del Centro Deportivo Azul.

Pero no todo quedó ahí y horas más tarde respondió a través de una story en Intagram el otro capitán azul, Ronnie Fernández, quien no dejó pasar el momento para aclarar que ellos no son quienes para tomar determinaciones como esas.

"El deporte de darnos en el piso y de jactarse del mal momento que atravesamos se debe limitar a la verdad!!! esto es totalmente falso, hablo a título personal, como capitán jamás tomaría decisiones personales que están alejadas de las necesidades e intereses de mis compañeros y del club", dijo en la primera parte el atacante.

La publicación de Ronnie Fernández Sáez (Instagram @ronnie_fernandez_9 )

Fernández Saéz siguió con su explicación y comentó que "con esto en ningún caso quiero desligar la responsabilidad del mal momento que atravesamos, del cual me siento totalmente responsable,pero a su vez el compromiso está al cien, jamás abandonaremos", finalizó el comunicado del ex Santiago Wanderers.



Tras eso en una nueva publicación en Instagram, agradeció el apoyo de quienes siguen alentándolos a pesar del mal momento que están pasando.

ver también Vidal alucina a mil con Darío Osorio

Esto está inmerso en el cuestionamiento que han recibido los jugadores de más experiencia al pobre rendimiento del cuadro laico y que los tiene muy complicados en la parte baja de la tabla de posiciones.