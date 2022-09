Incomodidad generó en Azul Azul la designación de parte de la comisión de árbitros que Nicolás Gamboa sea quien imparte justicia en el duelo entre Universidad de Chile y Universidad Católica del próximo domingo en el Estadio Santa Laura.

Todo debido a que Gamboa estuvo a cargo del VAR en el duelo ante Palestino de la semana pasada y que si bien la U logró quedarse con los puntos, hubo un gol anulado a Darío Osorio por un supuesto off side de Cristian Palacios, que en las huestes estudiantiles sigue generando dudas y que motivó a levantar un reclamo a la comisión respectiva.

En esta jornada, el técnico Sebastián Miranda comentó esta situación, bajó la tensión sobre este nombramiento y espera que los árbitros no sean protagonistas de los partidos y si bien en Copa Chile no hay VAR, la idea no e susar tanto esta herramienta.



"Siempre voy a esperar que no pase por ahí, mientras menos tenga que interferir el árbitro en el VAR, mejor y en eso creo que todos debemos tratar de apoyar para que el árbitro sea lo menos protagonista posible", señaló el estratega azul.

Nicolás Gamboa dirigirá por primera vez un clásico (Agencia Uno)

Sobre el reclamo que hizo la U, Miranda sostuvo que "el club está en su derecho de manifestar alguna inquietud porque creemos que hubo un error, que gracias a Dios no intervino en el resultado final porque si no hubiésemos ganado, era perjudicial con nosotros".

ver también Los lapidarios números de Martín Parra

Finalmente, reconoció que no tiene problemas ni con Gamboa ni con ningún otro juez y espera que la elección sea por motivos netamente personales. "Espero que su desginación sea por mérito, no tengo ningún problema con él ni con ningún árbitro. Si el club manifestó está en su derecho de hacerlo y esperemos que los protagonistas sean siempre los jugadores y que se pueda desarrollar el partido de la mejor manera posible", cerró el entrenador.