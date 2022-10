Universidad de Chile dio rápidamente vuelta la pagina luego de caer ante Audax Italiano y el foco está puesto en Deportes La Serena este domingo a las 12:30 en el Estadio La Portada.

Hoy, el estratega azul, Sebastián Miranda, comentó que la derrota fue un golpe duro, pero que hay fe en lo que se está haciendo y la convicción de todo el plantel para afrontar estos duelos, los últimos del Campeonato Nacional.

"Si hay algo que a mi me da confianza es el trabajo y los jugadores y eso no ha cambiado. Lo del otro día fue un golpe duro y nos dolió, pero la verdad es que las ganas, el trabajo y la disposición de los jugadores ha sido muy buena. Seguimos dependiendo de nosotros y seguiremos luchando con la misma convicción que hemos mostrado hasta el momento", sostuvo Miranda.

En relación a este partido calificado como la final universal, el estratega bajó los decibeles y señaló que se trata de un duelo importante, pero no es decisivo. "El Partido es muy importante, no es una final porque después hay tres partidos. Seguimos teniendo un margen porque hay nueve puntos en disputa. Partido importante contra un rival directo por el descenso, eso no lo vamos a desconocer. Un rival que ha mostrado una cierta alza en los futbolístico. Lo principal es que los jugadores entren a la cancha con todas las herramientas que les hemos dado en la semana ante un rival que también saldrá a jugar, va a querer ser protagonista, pero creo que temenos los argumentos para obtener un buen resultado", enfatizó.

También fue consultado sobre el rendimiento de Ronnie Fernández, jugador muy cuestionado por los hinchas y la crítica especializada, algo que el entrenador refutó y dijo que el ex Wanderers es un futbolista muy útil.

La U venció por dos a cero a La Serena en la primera rueda. Fue el debut de Miranda en el banco azul (Agencia Uno)

"Las características de Ronnie en lo que veo, me genera espacio, si Cristian ha hecho goles es por los espacios que le genera. Hemos tratado que él tenga más posibilidades. No solamente cuando juega con Palacios, si no con los jugadores que vienen desde más atrás. Hay movimientos que el hincha no los ve, pero uno como entrenador sí los ve. Me encantaría y espero que Ronnie tenga las posibilidades de hacer goles, porque a un delantero lo evalúan por eso. Él también debe sentirse que le falta el gol, pero la labor que cumple para el equipo, para mi es muy importante", recalcó Miranda.

El duelo se desarrollará este domingo a las 12.30 horas en el Estadio La Portada y será dirigido por Roberto Tobar, a quien Miranda lo calificó como un muy buen árbitro.