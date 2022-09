Universidad de Chile ya trabaja bajo las órdenes de Sebastián Miranda de cara a lo que serán las seis finales que le restan en la lucha por no complicarse más en la tabla de posiciones y evitar un posible descenso a la Primera B.

El técnico interino, quien vivirá su segundo ciclo al mando de la U después de las salidas de Santiago Escobar y Diego López, respectivamente, encaró su primera conferencia de prensa en la antesala de lo que será el compromiso ante Palestino por la Fecha 25 del Campeonato Nacional 2022.

En dicha instancia, Miranda hizo una declaración de principios: “Creo que cuando me lo manifestaron, entiendo perfecto la situación del club. Sé que a lo mejor es riesgosa, pero para estar acá, cualquier persona sea yo o las personas que han estado antes que yo, hay que ser valiente”, aseguró.

Seba Miranda vivirá su segundo ciclo como entrenador de la U. | Foto: Agencia UNO

“Creo que la U siempre, su hinchada, su gente es valiente y yo en mí vida siempre he sido valiente. Si estoy aquí hoy día sentado es porque estoy dispuesto, porque creo en mí, porque creo en los jugadores por sobre todas las cosas y porque de verdad que he sentido el respaldo y cariño de mucha gente y en eso se basa mi decisión. Si es riesgoso o no, puede ser, pero donde hay un riesgo hay una oportunidad y ese es mi convencimiento”, declaró el nuevo técnico azul.

Miranda sabe que la tarea no será fácil, pero profundizó en que se basó su decisión de tomar el desafío: “Es un equipo grande, por historia tiene mística, una hinchada espectacular. Tengo jugadores que lamentablemente no hemos podido conseguir los resultados, pero sí me consta que entrenan día a día para revertir esta situación. Si nosotros como club y yo como entrenador llevamos esos entrenamientos al partido, no tengo ninguna duda que vamos a salir de esta situación, esa es mi tarea”, remató.

Universidad de Chile tendrá que desplazarse dentro de la misma comuna de La Cisterna desde el CDA al Estadio Municipal en el día de mañana para enfrentar a Palestino en un compromiso que se asoma como de vida o muerte para la U.