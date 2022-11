Una semana de terror ha vivido Universidad de Chile. Primero, el mazazo en Talcahuano, donde fue goleada por Huachipato sembrando una serie de dudas respecto al nivel del equipo y la mano del entrenador Sebastián Miranda, que decidió guardar medio equipo para jugar la semifinal de la Copa Chile ante Unión Española.

Y no le salió bien la estrategia al DT de la U, porque los azules perdieron por la cuenta mínima ante los de Plaza Chacabuco y quedaron eliminados, algo que nadie se esperaba en el cuadro azul, por eso la cara del estratega post partido evidenciaba todo.

"Es un fracaso. Si bien el objetivo principal siempre fue el tema del descenso, al pasar la llave con la UC nos habíamos ilusionado y se puso como objetivo. No lograrlo, no tengo vergüenza al decir que fue un fracaso y lo asumo como tal. Sirve para que aprendamos, que tenemos que ir por más, porque la exigencia del club es así", afirmó.

Sebastián Miranda asume como un fracaso la eliminación ante Unión Española (Agencia Uno)

Respecto a la llave, Miranda no estuvo de acuerdo con Gustavo Canales (aseguró que Unión Española fue más en los 180 minutos). "Ellos en el juego tuvieron más la posesión. No tuvimos tranquilidad, nos apuramos demasiado. Esto es fútbol, se gana con goles y encontramos una muy buena noche de Miguel Pinto", explicó.

Por último, el DT de la U argumentó una causa del bajón de su equipo y que de alguna forma sería el motivo de la derrota.

"No quiero que suene a excusa. Ha habido un desgaste físico grande, ha habido un desgaste psicológico muy grande. No es lo mismo estar peleando el descenso con la U que con otro equipo. Quisimos de alguna manera planificar con descanso el fin de semana, y no estuvimos a la altura, perdimos de una manera que no me gusta (4-0 ante Huachipato)", cerró.