Si bien es muy difícil que los azules usen dicha opción, no está de más realizar un análisis y ver dónde le falta un futbolista a Mauricio Pellegrino.

Ante la dura lesión de José Castro quien sufrió el corte de ligamento cruzado de su rodilla izquierda y compromiso de meniscos en el Superclásico ante Colo Colo y que debiese tenerlo alejado de las canchas alrededor entre unos seis a ocho meses, a la Universidad de Chile al menos se le abre una arista.

Y esa va de la mano de poder reforzarse a modo de reemplazo al desafortunado jugador y para aquello tienen quince días para informar la situación a la ANFP a través de la Gerencia de Ligas Profesionales, siempre y cuando así lo estime Azul Azul.

Pero, supongamos que sí decidan sustituir a Castro, no necesariamente puede ser un lateral izquierdo, si no un deportista en cualquier posición, aunque los azules tienen una limitanza y esta es que sí o sí tiene que ser chileno, debido a no contar con cupos de extranjeros disponibles.

Esto abre una interrogante ¿En qué puesto la U podría sumar una incorporación? Lo más lógico que un lateral izquierdo y si bien están Marcelo Morales o los mismos Yonatahan Andía o Daniel Navarrete, quienes pueden jugar a perfil cambiado, mientras que algunos ya han tirado nombres, como el de Alex Ibacache, por ejemplo, de nulo paso por San Lorenzo.

Otros señalan que podría llegar un volante de corte que apoye a Emmanuel Ojeda, ya que Mauricio Morales no ha estado a la altura cuando ha sido requerido y Nery Domínguez, quien domina el puesto, aparentemente no cuenta con la venia del técnico en esa zona, por más que habló de él hace unos días.

También, podría ser un volante más suelto o definitivamente un creador. Lo segundo sería raro en Mauricio Pellegrino porque no utiliza a jugadores en esa zona y lo del volante que pise las dos áreas, podría ser ya que elementos como Israel Poblete son muy inestables y no de un nivel constantes.

Mauricio Pellegrino es el único que debe saber si requiere otro jugador o no (Agencia Uno)

Por otra parte, están los que de frentón piden otro atacante, que pueda ser de otras características en relación a lo que hay con Leandro Fernández, Nicolás Guerra y Cristian Palacios. Uno más de área, de más envergadura, es algo que la U no tiene, al menos.

En fin, opciones que se abren ante una situación como esta y desde luego que no pueda estar impedido de jugar, es difícil, pero al menos le permite a los seguidores del león soñar y jugar con esa posibilidad.