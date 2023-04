Damián Pizarro se transformó en la nueva realidad goleadora de Colo Colo. El Haaland de Macul, a punta de esfuerzo y sacrificio, se ganó su puesto en la ofensiva del Cacique y lleva varios partidos como titular en el equipo de Gustavo Quinteros. El gol ante Cobresal lo catapultó a un sitial de titular en el actual campeón del fútbol chileno y ayer tuvo otra jornada en la Copa Libertadores frente al Monagas en el Estadio Monumental.

Largamente, Pizarro ha recibido comentarios de varios futbolistas, quienes están preocupados de cómo el jugador guiará su carrera. Uno de los que se atrevió a darle palabras y elogios fue Mariano Puyol, quien despuntó en la Universidad de Chile, mismo elenco donde se comenzó a forjar la historia del nuevo artillero albo.

Damián Pizarro es la nueva joya de Colo Colo (Photosport)

En un diálogo con Bolavip, Puyol aprovechó de entregar su comentario y un consejo bien decidor a Pizarro, quien demostró con 18 años que sí está facultado para pelear el puesto de titular con Leandro Benegas y Darío Lezcano, quien fue perdiendo terreno con la irrupción del juvenil, quien por una decisión familiar dejó a la Universidad de Chile hace algunos años.

"Lo primero que le puedo decir es que trabaje mucho", esbozó Puyol, quien es una de las glorias que tuvo la U en la década del 80 y del 90.

Además, Puyol no quiso entrar en más detalles y fue directo al área. Por ello, el consejo y recomendación que le realizó a Damián Pizarro fue al hueso y ocupó el ejemplo de uno de los futbolistas más importantes que tiene Chile en toda su historia.

"Le recomiendo que vea la última entrevista de Alexis Sánchez. Ese es el mejor consejo que le puedo dar a Pizarro", expresó Puyol en diálogo con Bolavip.

En el diálogo de Sánchez, el Niño Maravilla le entrega una lección de humildad a los jóvenes como Pizarro. "Acá pasa mucho con los jugadores del fútbol chileno, y cuando era chico me pasó: hacen un gol y se conforman. Yo fui a la Sub 17 de Cobreloa e hice tres goles en Calama, le hice goles a la Católica y dije soy el mejor, pero me equivocaba porque ese partido lo vieron tres personas".