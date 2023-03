Siguen las repercusiones tras la igualdad sin goles entre Colo Colo y Universidad de Chile en el Estadio Monumental, resultado que dejó a ambos entrenador con más dudas que certezas para lo que se les viene a futuro.

Y es que las pocas chances de gol que se generaron y el poco juego mostrado por ambas escuadras durante todo el compromiso fue duramente criticado tanto por los hinchas de la U como de Colo Colo en las redes sociales.

El reconocido contertulio de la U en el programa Show de Goles, Héctor Tito Awad, conversó con Bolavip Chile y criticó el desempeño de los jugadores que estuvieron presentes en el terreno de juego.

"Este fue uno de los clásico más malos y más feo que he visto en los últimos años. Da la impresión que el fútbol chileno está en un pie muy bajo porque los tres punteros y los grandes no muestran grandes cosas", aseveró el periodista.

Zaldivia fue uno de los puntos altos de la U | Foto: Guillermo Salazar

"La U no entendió que empatar no era romper la historia y casi todo el partido no llegó al arco rival. Yo creo que esta es la característica de Pellegrino que ha jugado toda su vida más defensivo que ofensivo, entonces no se entiende la entrada de Mauricio Morales y la tardanza en la entrada de Assadí", criticó Awad.

Por último, solo tuvo buenas palabras para el rendimiento del zaguero central Matías Zaldivia. "Quiero levantarle un monumento a Zaldivia. Tanto que se asustaron de lo que iba a pasar por Zaldivia, que se iba a cagar y todo, ojalá le sacaran sangre a él y se la pusieran a todo el equipo porque la verdad me emocionó como jugó hoy día", sentenció.