Universidad de Chile pudo salir con vida en su visita al Estadio Monumental. Los azules igualaron 0 a 0 ante Colo Colo y ahora se ubican en un expectante tercer puesto del Campeonato Nacional, a tan solo tres puntos del líder: Universidad Católica.

Uno de los futbolistas que llegó esta temporada al Romántico Viajero es el volante argentino Federico Mateos, el cual ha sido uno de los habituales en el esquema de Mauricio Pellegrino pero su rendimiento ante el Cacique no terminó por convencer por completo a la parcialidad azul.

Mateos ya ha convertido dos goles con la camiseta azul | Foto: Agencia Uno

Fiel a su estilo, Héctor Tito Awad, reconocido hincha azul, conversó con Bolavip Chile y tuvo palabras para lo que ha sido el rendimiento del nacido en Boulogne sur Mer, Argentina.

"Lo que pasa que vestir la camiseta de la U es distinto de vestir la de Ñublense, pero ahora tiene que la suficiente capacidad de entender el juego de la U, pero yo encuentro que esté tan mal", indicó el contertulio de la U en el programa de Show de Goles de TNT Sports.

Luego, el periodista confesó a viva voz la posición donde le gusta ver más a Mateos. "A mí la posición de él nunca me ha gustado, a mí me gusta Mateos más libre, más suelto y sin tanta preocupación de marca. Yo creo que no esté muerto, sino no está jugando cómodo o libre como él quisiera", destacó.

"La camiseta de la U, de Colo Colo y la de la UC en menor grado pesa. Si tú te pierdes un gol en la U y sale todo en la semana que te perdiste un gol, mientras si te lo pierdes en Ñublense, sin desmerecer a los clubes provincianos, pasas colado. Pesa la camiseta de la U y yo creo que le ha pesado a Mateos", remató.