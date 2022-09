Universidad de Chile tiene siete juegos por delante para jugarse la vida. El apremio en la tabla de posiciones es total y los azules están en la décimocuarta ubicación con 22 puntos, uno más que Deportes La Serena y tres más que Coquimbo Unido, el próximo rival en el Campeonato Nacional.

Y las críticas apuntan no solamente al entrenador Diego López y al plantel de jugadores, si no que con más fuerza a la actual mesa directiva de Azul Azul, puntualmente al presidente Michael Clark y compañía.

Durante esta mañana, inclusivo, nuevamente hubo un lienzo desplegado en los departamentos colindantes del Centro Deportivo Azul que pregonaba la frase "Fuera Sartor", dando cuenta el malestar de los fanáticos que no cesa contra la actual administración de la concesionaria.



Pero para recuperar la fe es necesario que vuelvan los triunfos y el próximo miércoles es un duelo clave ante los piratas. Héctor Tito Awad durante la emisión del programa La Magia Azul, imploró que en la cancha las prepsuestas tienen que llegar, ya. "La verdad es que nos golpea a todos, aquí la única manera es que la U empiece a ganar, da lo mismo cómo", comentó el comunicador.

La bandera que hoy colgaron desde los departamentos contiguos al CDA

No obstante, Awad se sinceró de sobremanera y desde su alma sacó una interesante reflexión en virtud a lo que él percibe sobre el proceder de la dirigencia. "Me da la impresión como que a la directiva le da lo mismo irse al descenso o no irse al descenso, no se si les pasa eso mismo", sostuvo el periodista.

Finalmente, aclaró que desde luego no cree que quieran ver en un pozo al equipo, pero sí le llama atención ciertos comportamientos de sus miembros, "no es que quieran, pero no los veo sufrir, no los veo sufrir", cerró Awad.