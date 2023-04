Universidad de Chile tuvo un debut triunfal en esta Copa Chile, en donde los dirigidos por Mauricio Pellegrino se impusieron por un abultado 10-0 ante Chimbarongo por los octavos de final de la Zona Centro Sur de la competición.

A pesar de la derrota abultada de los locales, una de las figuras de este partido fue el portero del conjunto del ‘Mimbre’, Tomás López, quien conversó con ‘El Deportivo’ y analizó más en frío lo que fue la actuación junto a sus compañeros ante la Universidad de Chile.

“El partido fue muy duro, con un rival muy grande. Nosotros trabajamos mucho en la semana pensando en los distintos escenarios que se nos podían presentar”, comenzó señalando López.

Si bien la goleada fue dura para el conjunto de Chimbarongo, el joven golero destacó la gran actitud de la Universidad de Chile en este partido y, además, agradeció las muestras de cariño que recibió por parte de los jugadores de la U, quienes lo felicitaron y apoyaron tras su actuación.

López recibió el apoyo de los jugadores de la U | Foto: Photosport

“Es bastante raro que me feliciten. Se acercaron a felicitarme, a darme ánimo, que siga con mi carrera. Me mostraron mucho apoyo. La U fue súper profesional hasta el último minuto. Nunca cancherearon y eso se agradece. No se tiraron atrás para tener la pelota, ni empezaron a hacer lujitos”, declaró al medio citado.

Finalmente, López no se recrimina nada junto a sus compañeros tras el partido ante la U, en la que confiesa que, a pesar de la goleada, siempre el equipo intentó y fue para adelante con sus características para hacer un partido digno ante uno de los grandes de nuestro país.

“El equipo nunca dejó de correr, en ningún minuto. Nos hacían un gol y nosotros no bajábamos los brazos. No sentía tanta rabia e impotencia, porque en ese momento eran más las ganas de seguir adelante, de sacar el partido adelante. Quería que no me siguieran metiendo goles”, cerró.