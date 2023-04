El panelista de Radio Cooperativa, Toño Prieto habló sobre el momento de la U previo al Clásico Universitario y avisó que su DT no vería con malos ojos un empate ante la UC

Universidad de Chile goza de un presente bastante auspicioso a comparación de lo que han sido temporadas anteriores, en el que los ‘Azules’ dejan en el pasado lo que fue su constante lucha por permanecer en primera división y hoy en día se enfocan en permanecer en la parte alta de la tabla, gracias al gran trabajo que ha logrado entablar Mauricio Pellegrino dentro del club.

Analizando el presente de la U, el comentarista José Antonio Prieto conversó en exclusiva con Bolavip Chile y se refirió al gran desafío que tendrá el conjunto ‘Laico’ este fin de semana en el Clásico Universitario ante la UC, en la que avisa que a pesar del gran momento que vive el equipo, no llegan como favoritos.

“La U no va de favorito en este clásico, la U ha ido dando pequeños pasos con la mano de Mauricio Pellegrino, repite equipos y una organización de juego y con eso la U ha ido ganando punto a punto, silenciosamente con los dientes apretados. No es un U de grandes luces, es un equipo que sabe más defender que atacar y es por eso que poco a poco ha ido avanzando en un torneo que aún no hay un gran equipo”, comenzó señalando Prieto.

En la misma línea, el ‘Toño’ replicó que el entrenador de la Universidad de Chile no soltará las riendas del equipo para este compromiso e infiere que el argentino no vería con malos ojos una igualdad ante los ‘Cruzados’.

La U quiere seguir su buena racha ante la UC | Foto: Photosport

“Yo creo que para Pellegrino empatar en un clásico lo ve de forma positiva, él entiende que puntito a puntito el equipo avanza y va creciendo. Un empate para la U ante Universidad Católica claramente es un avance”, declaró a Bolavip Chile.

Finalmente, Prieto habló sobre lo que ha sido el gran presente que viven Lucas Assadi y Luis Casanova en la U, en la que destacó el ascenso en el rendimiento que ha tenido el joven volante ‘Azul’ y alabó también el alto rendimiento de Casanova, a quien, a pesar de su buen momento, no lo ve para la Selección Chilena, como algunos lo han candidateado.

“Assadi es igual que la U, va paso a paso. (Casanova) está lejos de jugar una Clasificatoria Mundialista, está lejos de competir con jugadores que están en Europa, hay muchas diferencias. Casanova está bien en la U”