Cada 2 de abril será un día importante para el hincha del fútbol nacional y sobre todo de Universidad de Chile. Esto debido a que ese día falleció el máximo ídolo e ícono del Ballet Azul: Leonel Sánchez.

El histórico jugador ganó 9 título con la camiseta de la U y alcanzó un histórico tercer puesto en el Mundial de 1962 que se disputó en nuestro país. Con la camiseta azul jugó 403 partidos y marcó 167 goles.

Su leyenda como futbolista, pero más importante como persona, hizo que su esposa, Gloria Encina, le dedicara una carta con unas emotivas palabras.

Leonel Sánchez es un emblema del fútbol nacional. (Photosport)

La carta se tituló "Una carta al cielo”, y allí Gloria repasa junto a su familia toda su carrera y su incondicional amor por Universidad de Chile.

"Sigo siendo fuerte. Me gustaría despertar y que no fuera verdad, escuchar tu voz, pero no se puede. Así es la vida. Tus nietos y nietas siguen usando las camisetas que les heredaste, las veo y no puedo olvidar tu amor por la U. Me reconforta saber que tu nombre será recordado para siempre", fueron algunos de los mensajes que dejó esta emotiva carta escrita por Gloria Encina.

Revisa a continuación el emotivo vídeo