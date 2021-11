El Samurái Azul alerta que el empate "casi no le sirve" a la Universidad de Chile, ya que Audax y Curicó Unido pueden conseguir su objetivo con una igualdad.

Un matemático Herrera mira la tabla por la U y se refiere a Audax vs Curicó: "El punto le sirve a ambos, eso te hace pensar que no se harán daño"

Johnny Herrera analiza el complicado presente que vive la Universidad de Chile. El ídolo azul ve el vaso medio lleno y menciona que el Romántico Viajero depende de un triunfo ante la Unión Calera el domingo a las 18:00 en el Estadio El Teniente para mantenerse en Primera División.

"Gracias a Dios todavía no se pierde todo, la U está viva, depende de si misma que es lo bueno. Más allá de los pocos puntos que ha sacado Universidad de Chile, en los últimos tres partidos mostró algo (Católica, O'Higgins y Cobresal)", dice en Todos Somos Técnicos.

El Samurái destaca la labor de la zaga: "Por lo último mostró una solidez defensiva que prácticamente a la U no le llegan. Eso te da un poquito de tranquilidad para la última fecha y los tres que jugaron atrás es gente avezada".

Herrera se refiere a la labor de Cristián Romero: "Esto no lo va a sacar el técnico, de hecho tengo un par aprensiones en contra de él. E cambio por Junior (Fernandes) estaba pintado faltando 20 minutos. (Nahuel) Lujan ha hecho buenos partidos. Junior cansado, no hizo pretemporada, se nota que no está a punto físicamente", opina.

"En el fútbol normalmente los cambios se utilizan cuando ves desgaste en los jugadores y más en la altura. Hubo un par cambios que le podían haber ayudado a la Universidad de Chile y quizás el profesor Romero no los está haciendo. Eso es atreverse un poquito más. A lo mejor el equipo estaba funcionando bien defensivamente, pero la parte alta no hace un gol hace rato", desarrolla.

El exarquero quedó conforme con la línea de tres "Me sorprendió que fuera (Luis) Casanova de líbero y no Osvaldo (González). Osvaldo lo hizo mejor de stopper, porque es aplicado, es uno de los puestos más simples de jugar, te quedas fijo, tampoco hay necesidad de ir adelante. Casanova haciendo las coberturas de buena forma".

El bicampeón de América expresa su sentir: "Tengo una leve tranquilad. A La Calera le falta mucha gente que insisto, que los dejen ahí de lado, que no los arriesguen para el Campeonato que viene, que no apuren a Jeisson Vargas, a (Andrés) Vilches a (Gonzalo) Jara".

Las matemáticas de Herrera

Johnny Herrera aborda al escenario de la Universidad de Chile, que hoy está en zona de promoción con 36 unidades, pero si vence a Unión La Calera se queda en la máxima categoría: "Lo bueno es que siguen dependiendo de ellos mismos, ojalá ganen y nos dejen descansar a todos. Estamos todos más tiritones que un perro arriba de un bote".

De todas formas da una alerta en caso de sumar una sola unidad y se refiere al partido entre Audax Italiano y Curicó Unido que se jugará en simultáneo a la U: "El empate casi no les sirve (a la U), Audax no sé si irá arriesgar, para mí el empate le sirve a los dos por la diferencia de gol que tiene Audax más que a Calera, el punto le sirve a ambos. Eso te hace pensar que no se van a hacer daño".

El campeón de la Copa Sudamericana 2011 asegura que en caso de que Audax iguale ante Curicó Unido, le alcanzaría para ser Chile 3 a la Libertadores, independiente de si el conjunto cementero gana: "Audax tiene +8 y Calera +2. Tendría que Calera golear a la U y ya sería catastrófico. Si nos golea mejor que bajemos directo", remata.

La igualdad también le serviría a Curicó Unido (36 -2) en caso de empatar y que la U (36-4) también iguale. Por eso el énfasis del exgolero de que sumar una unidad probablemente no le podría servir al equipo azul.

En tanto el conjunto itálico con un punto aseguraría 55, las unidades a las que podría aspirar el equipo de Francisco Meneghini, pero con una diferencia de gol mucho más desfavorable.