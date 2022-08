Unión Española recibirá finalmente a Universidad de Chile en Coquimbo el encuentro válido por la fecha 21, partido que originalmente se jugaría en el Teniente de Rancagua, pero a raíz de la negativa del delegado presidencial de la región, los hispanos tuvieron que cambiar de sede.

Esto generó la molestia del gerente general de los hispanos, Luis Baquedano, el que en conversación con Bolavip muestra su disgusto por la negativa de varios clubes a prestar sus estadios, al revés de lo hecho por ellos durante esta temporada.

"Así son los paradojas del deporte, porque esto negativo que vivimos se generó al haberle prestado el estadio al Rugby, pero para ser franco ellos no tienen nada que ver, cumplimos un rol, estamos satisfechos porque lograron clasificar al Mundial", asegura el dirigente.

Agregando que "me molesta que nadie nos quiere arrendar el estadio, y no es por nosotros, es por el rival, y lo hemos dicho en todos los tonos, no va a ir el rival, no va a ir la gente del rival, no va la barra de Universidad de Chile, que son los que ponen los problemas, porque el hincha histórico de la U no hace desordenes, esto es otra cosa, que tiene una connotación más profunda".

Baquedano eso sí, aprovecha para darle "gracias a las autoridades de Coquimbo, al club Coquimbo, al Alcalde y la gente de operaciones de la ANFP buscamos todas las alternativas, de hecho pudimos jugar en La Calera, pero no pudimos porque se jugaba en Quillota".

Luis Baquedano deja en claro que no habrá venta de entradas para los hinchas de la U (Agencia Uno)

Sin entradas para la U

Baquedano cree que "hubo falta de voluntad política, apenas van a ir 1000 personas. Siempre hemos tenido la voluntad de prestar nuestro estadio, Santa Laura es un estadio de todos, se los hemos prestado a todos, estoy muy molesto, nosotros por dar una mano estamos complicados".

Para el final aclara que los boletos en Coquimbo serán "sólo hinchas de Unión Española con base de datos, los que han comprado entradas para los partidos de Unión como local".