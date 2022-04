Universidad Católica vs Universidad de Chile: El 11 de las Leonas para el clásico universitario

Universidad de Chile enfrenta a Universidad Católica este sábado a las 16:00 en San Carlos de Apoquindo con la intención de seguir el rumbo triunfante que la tiene en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 12 puntos y un partido menos (ante Colo Colo).

Las Leonas quieren repetir el partido perfecto que hicieron hace un año en ese mismo estadio al imponerse 10-0 a la UC con gran actuación de Yessenia López, que hoy también aparece como titular en el equipo de Carlos Véliz.

Uno de los movimientos que hará el estratega en relación a los cuatro primeros partidos que disputó la U, es la salida de la seleccionada nacional Monserratt González entrando en su reemplazo Karen Fuentes.

El 11 azules es con Natalia Campos en portería; Karen Fuentes, Mariana Morales, Fernanda Pinilla y Valentina Díaz en defensa; Ana Gutiérrez, Yessenia Huenteo y Yessenia López en el mediocampo, dejando a Daniela Zamora, Rebeca Fernández y Sonya Keffe.

Karen Fuentes es una de las novedades de la U ante la UC (Maxi Arias)

En la banca estarán Emilie Borie, Llanka Groff, Bárbara Sánchez, Natalia Cayupán, Verónica Riquelme y Constanza Alfaro.

En la previa del partido, la capitana de la U Fernanda Pinilla se refirió al hecho de que este clásico universitario se juegue sin público.

“Si estamos apuntando a que el fútbol femenino crezca, en estos detalles es donde nos pegamos resbalones grandes. Me hubiese gustado que tanto las locales como nosotras estuviéramos acompañadas. Son cosas a mejorar. Esperemos que más adelante no nos veamos afectadas nosotras ante incidentes que no tienen nada que ver con nuestro fútbol”, cerró.