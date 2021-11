Universidad de Chile vive un complejo momento en el Campeonato Nacional. Los azules volvieron a sumar una nueva derrota en el torneo a manos de Curicó Unido este sábado y ya es la quinta consecutiva. Además, solo cosecharon un punto de los últimos 24 disputados y que la tienen en una posición muy compleja, ya que están a cinco unidades de la zona de Promoción.

Pese a esta difícil situación, debieron enfrentar la invasión de hinchas tras la caída contra los torteros y también la renuncia de su entrenador interino Esteban Valencia. El 'Huevo' dejó la banca estudiantil cuando quedan cinco fechas para el término del torneo.

Marcelo Salas, ex delantero e ídolo de la U, le compartió palabras de apoyo al entrenador tras la ocurrido. El 'Matador' le dedicó un mensaje a través de una historia en su cuenta de Instagram. "Vamos arriba no más Huevo. Fuerza y frente en alto monstruo, como siempre. Eres un grande, ídolo. El fútbol siempre da revanchas, tú lo sabes bien, más cuando se tiene valentía como tú. Abrazo ídolo, hablamos. #Respect", fue lo dicho por el ex goleador de La Roja.