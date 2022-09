La mala campaña que está haciendo Universidad de Chile en el Campeonato Nacional 2022 lo tienen con cada vez menos opciones de clasificarse a una copa internacional, siendo la Copa Chile la opción más viable -si se le quiere llamar- a esta altura para no quebrar una estadística que data desde el 2005.

La pésima campaña que está haciendo Universidad de Chile en el Campeonato Nacional 2022 lo tiene muy complicado para clasificarse a una copa internacional mediante este torneo, ya que actualmente se encuentra a once puntos del último clasificado a la Copa Sudamericana.

De Copa Libertadores, mejor ni ver la tabla: Universidad de Chile está a 17 puntos de Ñublense y Curicó Unido, por lo que clasificarse al máximo torneo continental por esta vía es prácticamente una utopía.

A esta altura, pareciera que la mejor posibilidad de los azules para clasificarse a un torneo internacional es, si se quiere decir, la Copa Chile. Ahí, deberán enfrentar a Universidad Católica por los cuartos de final en búsqueda de un cupo en las semifinales.

En caso de que Universidad de Chile no logre una clasificación a un torneo internacional, estaría rompiendo con una racha de más de 15 años en donde los azules nunca pasaron más de una temporada sin tener presencia continental.

La última vez que esto sucedió fue entre 2006 y 2008, donde los azules estuvieron tres años sin decir presente ni en Copa Libertadores ni en Copa Sudamericana. De ahí en más, nunca engancharon dos años sin pisar fuerte en el continente.

Es más, desde 2008 hasta la fecha, la U se anotó dos semifinales de Copa Libertadores, dos cuartos de final de Copa Sudamericana y el recordado e inolvidable título ante Liga Deportiva Universitaria de Quito en la final de la Sudamericana 2011.

Sin duda que Diego López y compañía tendrán un exhaustivo trabajo en el cierre de temporada si quieren meter a la U en el plano internacional nuevamente tras no haberlo conseguido la temporada pasada que les valió no participar en nada este 2022.