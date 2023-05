En la U no están conformes con el rendimiento ofensivo del equipo y de la falta de referentes de área cuando las cosas se complican.

Ante Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso, Universidad de Chile se encontró con una situación que no venía experimentando, quedar abajo en el marcador y tener que salir a buscar el resultado.

Luego del primer tiempo que terminó igualado 1-1, Mauricio Pellegrino decidió pasar de un 4-4-2 a un 3-5-2 transformándose en un equipo con menos ideas y que casi no generó jugadas de peligro. Más encima cuando los piratas convierten el gol del triunfo, se agruparon para salir de contra desnudando falencias en el fondo azul.

Pero, donde la situación realmente preocupa, es en ofensiva. A la U no le dio para salir al pelotazo, porque todas las pelotas terminaban en una pierna de algún jugador de Coquimbo. Ni hablar de buscar centros donde los azules no se están imponiendo por esa vía teniendo delanteros bajos y que en el uno contra uno no vienen desequilibrando.

Es claro e inobjetable que los azules necesitan un Tanque, un jugador de área que arrastre marcas y que se haga presente siempre por su presencia física y, si el partido se complica como pasó en Coquimbo que asuma la tarea de inyectar ese empuje que la U no tuvo en el puerto.

¿De La Calera a la U? Lucas Passerini interesa a Universidad de Chile (Photosport)

En el segundo piso del Centro Deportivo Azul gustan dos nombres para lleguen a esa plaza, los dos son jugadores activos del actual Campeonato Nacional y desde ya preveen en La Cisterna que será difícil que dejen a sus respectivos equipos.

Uno es Lucas Passerini. Mauricio Pellegrino le echó el ojo el día que ingresó en La Calera ante la U y le cambió la cara al partido. En el CDA entienden que es un delantero a la medida de Universidad de Chile y puede solucionar los problemas de gol que tiene la U.

ver también Ponce le deja una advertencia a Casanova en la U

En esa misma línea emerge el segundo candidato: Cecilio Waterman. El corpulento delantero de Cobresal es un verdadero verdugo de la U, sin ir más lejos le convirtió tres goles en el último partido donde se enfrentaron.

Precisamente luego de esa gran actuación, el atacante confesó que “uno quisiera estar ahí para cambiar ese pasado, pero siempre hay una primera vez que un panameño la podría romper en la U”.