Universidad de Chile vivió la dura pesadilla de tener que trasladar su localía durante el Campeonato Nacional 2021 fuera de Santiago. Los azules prácticamente fueron locales en gran parte del torneo en el Estadio El Teniente de Rancagua, donde no les tocó pasar por buenos momentos deportivos dentro de la cancha.

Una instancia por la cual los azules tendrán su anhelado regreso a la que por años ha sido el recinto deportivo donde son locales. Es que el presidente de Azul Azul, Michael Clark, confirmó que en los próximos meses podrán volver a ocupar el Estadio Nacional para la competencia del fútbol chileno.

“Ese estadio (Nacional) estaría disponible para ser usado por nuestro club a partir de alrededor de abril de este año. Por tanto, efectivamente gran parte del torneo si Dios quiere los vamos a poder jugar con público en nuestro estadio, donde nosotros hacemos siempre de local y efectivamente tenemos una situación con la partida del torneo hasta que el Estadio Nacional esté listo y esté en condiciones de ser utilizado de buena manera y que podamos recibir a nuestros hinchas”.

Pero no quedó todo ahí, producto de que también expresó que “Para ver opciones mientras el estadio no está listo, estamos en conversaciones. Nuestra idea es ojalá poder jugar en Santiago, no tener que viajar como fue el año pasado, que tuvimos que viajar a la Quinta Región y a la Sexta Región, y estamos trabajando con eso y ojalá en los próximos días poderles dar nuevas sobre esto”.

Finalmente, el presidente de la concesionaria de Azul Azul tiene estipulado una cifra de ocho partidos que tendrán que disputar fuera de Santiago como locales. “Pero les digo, nuestra idea es poder jugar en Santiago los partidos que alcancemos a jugar, que yo creo que van a ser unos seis u ocho, antes de poder volver a ocupar el Estadio Nacional”.

Es importante considerar que la Universidad de Chile debió buscar un nuevo recinto deportivo porque el Estadio Nacional estaba siendo restructurado pensando en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.