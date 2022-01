Siguen las malas noticias para la Universidad de Chile en el tema refuerzos. En las últimas horas se había dado a conocer que el Romántico Viajero había enviado una tercera oferta de 900 mil dólares por el cincuenta porciento del pase de Emmanuel Ojeda de Rosario Central, pero esta no habría sido aceptada por el club argentino.

Así lo confirmo el propio vicepresidente del club rosarino, Ricardo Carloni, en conversación con Al Aire Libre de Cooperativa, incluso, avisó que solamente esperarán algunos días más otra oferta por el volante.

"No, no, bajo esos números no. Por ahora el traspaso está caído. Lógicamente fue rechazado y les explicamos los motivos", comenzó diciendo Carloni.

"Si hay una nueva propuesta la esperaremos, seguramente hay unos días más de espera si no mucho más no podremos esperar porque después tenemos el inicio del torneo argentino y lógicamente tenemos que salir a buscar un jugador", agregó el dirigente argentino.

"Nosotros ya dijimos por cuánto debería salir el jugador, ellos ya tienen la información. Hoy está caído y esperaremos un par de días más y si no el jugador se queda aquí, porque es un jugador importante para nosotros y el entrenador", sentenció.

Los azules deberán aproximarse en las próximas horas a las cifras que pide el club argentino, la cual estarían bordeando el millón de dólares por el 50% del pase del jugador.