El ex jugador y entrenador de Universidad de Chile, Víctor Castañeda, dio ciertos lineamientos de cómo deber ser el director técnico azul y se refirió a la conveniencia o no de poner a todos los titulares ante Universidad Católica por la Copa Chile.

Universidad de Chile pelea en dos frentes: por una parte, tiene la cabeza en el Campeonato Nacional donde sigue peleando por mantener la categoría. Por otra, debe enfrentar el próximo domingo en Santa Laura a Universidad Católica en el partido de ida de la Copa Chile.

Se especula respecto a qué decidirá el entrenador azul Sebastián Miranda respecto a poner o no a su equipo titular, lo cierto es que Víctor Hugo Castañeda, más allá del debate asegura que el DT de los azules debe tener una cierta condición.

"Lo he dicho en todos tonos y me han sacado de contexto, hoy Sebastián Miranda es el entrenador de la U y lo tienen que empoderar, sea hasta fin de año o para el próximo, el entrenador de la U no puede ser pusilánime, el DT de la U debe tener opinión y darla, y golpear la mesa cuando corresponde", asegura en conversación con Bolavip.

Consultado si es un palo para el actual estratega, VHC afirma que "no sé si a Miranda le falta eso, yo digo lo que necesita un entrenador de Universidad de Chile, y debe defenderse, a mi me pasó con Guede y había que defender a la U, y no es que uno quiera pelear, pero eres el entrenador de la U, no eres una persona común y corriente".

Víctor Castañeda pide que la U empodere a Sebastián Miranda (Agencia Uno)

Castañeda cuenta además que vio el triunfo azul ante Palestino afirmando que "la gran enseñanza que quedó ante Palestino es el triunfo, no sé si a alguien le gustó como jugó la U, a mí no me gustó, pero había que ganar y se hizo ante un rival que venía bien, la U salió de ganador ante un equipo que históricamente es complicado y con la victoria te da un tanque de oxígeno por 10 días más".

ver también Rivarola asegura que la U no tiene equipo B y aconseja a Seba Miranda

Por último el ex entrenador azul y campeón como jugador con Universidad de Chile en 1994, afirma que tiene sentimientos encontrados con el choque entre azules y cruzados.

"Es difícil porque la verdad que la U se debe guardar para las cinco finales, pero no está para regalar nada. Si bien es cierto el próximo partido en el Campeonato Nacional faltan 10 días, podría tirar todo en el primer encuentro, porque van a llegar con muchos días sin competir y esa decisión la debe tomar Sebastián Miranda y es una decisión difícil", cerró.