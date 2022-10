El ex jugador y técnico de Universidad de Chile, Víctor Hugo Castañeda, anticipó el compromiso que los azules tendrán ante Deportes La Serena y pide que el conjunto azul sume tres puntos sea de la manera que sea para salir del pésimo momento que viven en la tabla.

Universidad de Chile tendrá una verdadera final este domingo cuando tenga que desplazarse hasta la Región de Coquimbo para enfrentar a Deportes La Serena en un compromiso que se asoma como una verdadera ‘final’ para los azules.

El conjunto dirigido por Sebastián Miranda pasa penas en los últimos lugares de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2022, en donde una derrota ante los papayeros y un triunfo de Deportes Antofagasta ante Palestino podría dejar a los azules en zona de descenso directo.

Para el partido ante los de la Cuarta Región, Sebastián Miranda tendrá que hacer un par de cambios obligados por la ausencia de Cristián Palacios, quien venía con una racha goleadora importante donde se le abrió el arco.

Palacios será baja en la U. | Foto: Agencia UNO

Uno que es voz autorizada para hablar de Universidad de Chile es Víctor Hugo Castañeda, quien habló con De Fútbol Se Habla Así de DIRECTV Sports y dio su fórmula para que la U salga del mal momento: “La U tiene que sumar y si lo debe hacer de chico a grande, tiene que hacerlo”.

Castañeda cree que las formas ya no corren en los azules y que de aquí en adelante la consigna es sumar como sea: “En el partido ante Palestino, lo mejor que hubo fue el resultado. Hoy lo que más importa son los puntos, más allá del juego”.

El ex técnico de los azules cree que ambos equipos van a sufrir con las ausencias: “Mientras esté Pablo Marini, Leonardo Valencia no va a jugar, hay un quiebre al parecer. Es un jugador que marcaba diferencias. Por el lado de la U, la baja de Palacios es sensible, hay que ver cómo se reemplaza”, dijo.

Azules y papayeros se verán las caras en el Estadio La Portada de La Serena este domingo a las 12:30 PM de Chile continental, donde Miranda y sus dirigidos están con la soga al cuello y necesitan imperiosamente los tres puntos.