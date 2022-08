El negro presente de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional 2022 que lo tiene al borde del desastre despertó la voz de Víctor Hugo Castañeda, histórico ex jugador azul quien tuvo profunda crítica a la S.A tras la caída ante Universidad Católica en el Clásico Universitario.

La dura derrota que consumó Universidad de Chile ante Universidad Católica el sábado pasado dejó preocupado al mundo azul, el cual ve con extremos recaudos la situación del equipo en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2022, donde marchan en la antepenúltima posición solo superando a Deportes La Serena y Coquimbo Unido.

La caída ante el conjunto cruzado, además, significó que la U perdió en los cuatro clásicos por los puntos que disputó este año: 1-4 ante Colo Colo en el Estadio Monumental; 1-2 ante la UC en San Carlos de Apoquindo; 1-3 ante el Cacique en Talca y 0-3 ante los tetracampeones en el Estadio Nacional.

Lejos de prender el ventilador e incendiar más la hoguera, Víctor Hugo Castañeda tuvo una sentida crítica hacia la gestión de la concesionaria azul en diálogo con El Deportivo de La Tercera: “Desde hace mucho tiempo atrás que la U anda tratando de recuperar una mística extraviada, una mística perdida, pero la mística la componen todos cuando cada uno cumple su función. Eso hoy en la U no está pasando”.

La U hace agua en la cancha. | Foto: Agencia UNO

Mirando la contraparte, Castañeda analizó que “Colo Colo siempre ha mantenido gente que sabe lo que significa jugar un clásico y la U, cada partido, todos los años, está presentando gente nueva que no sabe lo que significa un clásico. Si uno hace recuento de la historia, los partidos con Colo Colo, en líneas generales, Colo Colo entraba, te metía, te golpeaba muy al filo del reglamento y quien terminaba con jugadores expulsados era la U”.

“Eso es porque no saben enfrentar ese nivel de estrés y exigencia, y de repente, por querer demostrar cosas que no sienten, se cometen este tipo de errores”, complementó el otrora ex jugador de Universidad de Chile.

Víctor Hugo cerró con nostalgia, pero lanzando un duro dardo a la gestión de la S.A; “Es difícil recuperar la mística. Sobre todo, cuando no hay gente que conoce y que sabe lo que significa vestir la camiseta de la U. Hoy hay mucha gente tomando decisiones que no corresponden. La mística de la U se generó con la historia, con los altos y bajos que tuvo el equipo. Hoy, Azul Azul le ha faltado el respeto a la historia”.