Una verdadera jornada de reencuentros se vivió este lunes en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Universidad de Chile no solo volvió a ganar si no que también un miembro importante del staff acompañó a la delegación. Sebastián Miranda volvió a acompañar a Diego López como uno de sus ayudantes y coincidentemente, el equipo ganó.

Uno a uno fueron descendiendo del bus, el plantel y el cuerpo técnico de Universidad de Chile en su llegada al Estadio Elías Figueroa Brander para esperar el partido ante Cobresal por los octavos de final de la Copa Chile.

Dentro de los miembros de la delegación descendió Sebastián Miranda. Lo llamativo de esto, es que hace un par de semanas, el ex jugador de Unión Española volvió a sus labores en el fútbol formativo de la U para tomar el control de la respectiva área y abocarse de lleno a aquello.

Miranda, había estado con Diego López en los primeros partidos del uruguayo e incluso se sentó junto a él en el banco, debido a que el italiano Michele Fini, aún no podía y el eterno compañero de Memo observaba los partidos desde las casetas.

Fue el propio López quien en sus primeras conferencias como estratega azul, comentaba que "Tuvimos la idea de que él se quedara, él manifestó que sí quería. Es un aporte importante, sobre todo en el conocimiento del club y del fútbol chileno, del sector juvenil nuestro”, declaró el charrúa en su momento.

Sin embargo, desde hace un par de partidos ya se había marginado del cuerpo técnico, algo que desde la interna del club señalaron como algo que estaba pactado y que cuando la competencia del fútbol joven volviese, Miranda iba a tomar su lugar por el cual fue llevado a la institución, y así fue.

Miranda volvió a acompañar a Diego López como su ayudante junto a Michele Fini (Mirko Penha, Bolavip)

Por otro lado, el ex ayudante de Patricio Ormazabal en la Selección Chilena sub 20 dejó una muy buena impresión cuando dirigió al equipo de manera interina tras la partida de Santiago Escobar y es por eso que López no dudó en mantenerlo, bajo el acuerdo antes señalado. Además, es necesario consignar que muchos jóvenes vieron acción en el duelo ante los mineros, elementos que Sebastián conoce de sobra.

Pero ayer volvió y coincidió con la vuelta a las victorias, a pesar que Fini fue a la conferencia de prensa post partido ¿Seguirá Sebastián Miranda acompañando al primer equipo? Es algo que está por verse.