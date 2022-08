El comunicador Cristián Caamaño habló de la actualidad de Universidad de Chile y su técnico, Diego López, sobre quien afirmó que su llegaba no era necesaria con los antecedentes de Sebastián Miranda y que el equipo jugaba mejor con el interino.

Cristián Caamaño repasa a Diego López en Universidad de Chile y asegura que el equipo jugaba mejor con Sebastián Miranda: "No había que ir a buscar un técnico a Italia"

Universidad de Chile está sumida en una profunda crisis futbolística e institucional que actualmente la tiene en una peligrosa posición en la tabla de posiciones luchando por no caer a la Primera B.

El conjunto dirigido por Diego López cayó de manera inapelable el fin de semana pasado ante Curicó Unido y se complicó abajo, pero no tiene mucho tiempo para lamentarse y tendrán que prepararse para enfrentar la llave de Copa Chile ante Cobresal y después el clásico universitario ante Universidad Católica.

Cristián Caamaño, periodista de ESPN, habló en la cadena televisiva sobre la actualidad de la U y tuvo duras palabras para referirse a Diego López, sobre quien aseguró que su llegada no era necesaria y que con Sebastián Miranda los azules jugaban mejor.

La U no encuentra el rumbo dentro de la cancha. | Foto: Agencia UNO

“Por eso la otra vez sostenía que, cuando algunos veían mejorías en la U y que con López la U juega mejor que con Escobar, pero es que no tiene que ser el piso Escobar, sino que Miranda”, arrancó diciendo Camaaño.

Bajo esa misma mirada, complementó diciendo que “Miranda con peores jugadores -porque no tenía a Domínguez ni Ojeda- hizo mejor campaña y el equipo jugaba mejor. Las dos derrotas fueron 1-0 luchando hasta el final; Everton y Cobresal y le ganó a Huachipato y La Serena que hoy pareciera que son la salvación esas dos victorias”.

En el cierre, Caamaño fue duro con Diego López diciendo que la respueta de los problemas azules estaban en casa y su llegada no era necesaria: “No era tan difícil, no había que ir a buscar un técnico a Italia para conseguir la revolución”, remató.