Waldo Ponce explica con peras y manzanas por qué la U tenía que contratar a Marcelo Díaz: "Dime cuatro o cinco nombres y no hay nadie como él"

Ya se cerró el mercado de pases del fútbol chileno y los hinchas de Universidad de Chile se siguen lamentando la no contratación del volante Marcelo Díaz, uno de los grandes referentes del conjunto universitario en el último tiempo.

Y es que el Romántico Viajero terminó perdiendo la oportunidad de repatriar a "Carepato", quien se cansó de esperar una decisión de la dirigencia de Azul Azul y de Mauricio Pellegrino y terminó fichando en Audax Italiano, club donde ha destacado en los últimos partidos.

El multicampeón con la U ya suma tres partidos con la escuadra itálica | Foto: Agencia Uno

Uno que se quejó por la no contratación de Díaz fue Waldo Ponce, voz autorizada para hablar de la U, quien en el programa Futuro Fútbol Club se fue en picada en contra de la dirigencia azul.

"Felipe Seymour no es un referente como lo es Marcelo Díaz. Siento que y lo llevo para el camarín, para un cabro joven sentarse al lado de Marcelo Díaz, multicampeón en los lados que fue y campeón de Copa América, no es lo mismo que sentarse al lado de otro cabro joven que está haciendo las mismas armas que él", arrancó diciendo el ex defensor central azul.

"Tú me dices cuatro o cinco nombres y no hay nadie de la U como él, ninguno como Carepato le puede decir al cabro así se juega un clásico, los otros te pueden decir un clásico en Argentina pero es diferente, pero nadie te puede decir lo que significa ser un jugador de la U", añadió el ex seleccionado nacional.

Para finalizar, Ponce remarcó que "Marcelo Díaz juega de taquito en Audax, claro no tiene las pretensiones que tiene la U", concluyó.