Walter Montillo no olvida su paso por Universidad de Chile y aconsejó al cuadro azul para no pelear el descenso por quinto año seguido.

La temporada 2022 finalizó y la gran mayoría de los equipos ya se comienza a mirar al año 2023 con distintos desafíos, tal es el caso de Universidad de Chile, club que intentará dejar atrás los malos momentos y volver a luchar en el Campeonato Nacional.

Uno que es voz autorizada para hablar del Romántico Viajero es Walter Montillo, exmediocampista azul, quien se tomó unos minutos para conversar en extenso con el periodista Jorge Gómez en el podcast "Pelotazo al Vacío" de Emisor Podcasting sobre lo que le depara al club universitario.

"Creo que la U debe escoger bien los jugadores, escoger bien el técnico y tener una línea porque esto de los cambios cada 6 meses o 8 ocho meses para mí para un equipo grande es peor todavía porque vas cambiando jugadores, está bien en algún momento le vas a acertar, pero durante 4 años te pasó lo mismo", arrancó diciendo la Ardilla.

Foto: Agencia Uno

"Haber yo sé que Manuel Mayo está la U como gerente deportivo y me parece que debe tener un alineamiento de lo que él quiere como equipo, pero me parece que el error estuvo cuando tu pudiste conseguir una estabilidad, un colchón de puntos en la cual no nos dio para salir campeón pero estabamos entre los tres mejores, cosa que no sucedió nunca más, tenías que mantener una base y después traer refuerzos que pudieran sumar al equipo, pero de ese equipo salieron casi todos trajiste casi todo nuevo, por ahí chicos que no conocían lo que era la U", agregó el ex seleccionado argentino.

"Tú debes tener gente adentro en el plantel que sepa como es el club. Johnny Herrera en su momento, un tipo que es del club y salió de ahí, Matías Rodríguez que era un tipo conoce el club, cuando llegué yo, Beausejour que es hincha de la U. Creo que cuando haces cambios tan grandes es complicado y hubo cambios enormes que se jugaron con cuatro chicos del club y sin desmerecer por eso están ahí, pero cualquier equipo que tenga un poco más de jerarquía te gana", complementó.

"Este año hubo 5 o 6 capitanes diferente y eso es raro. Es complicado para un equipo grande como la U que pase eso y debes tener 1 o 2 líder y decir bueno que estos dos nos van a alinear al resto y eso te marca. Ojalá le encuentren el rumbo y uno sufre que todos los años la U pase por esto y ojalá vuelva estar peleando cosas importantes", cerró el histórico jugador azul.