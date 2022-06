Universidad de Chile está a pocos días de comenzar la segunda rueda del Campeonato Nacional cuando enfrente a Unión La Calera en el estadio Santa Laura intentando dejar la incómoda posición que tiene en la tabla de posiciones.

Una de las decisiones que deberá tomar el entrenador universitario Diego López es quién comenzará de titular como lateral derecho: Yonathan Andía o Daniel Navarrete. Recordemos que el Cachorro perdió terreno luego de la salida de Santiago Escobar puesto que Sebastián Miranda se la jugó por el sub 21.

En el empate 2-2 ante General Velásquez en Plaza Chacabuco llamó la atención la vuelta del ex Unión La Calera, y ahora será el uruguayo quién defina cuál de los dos jugadores partirá del inicio ante los cementeros.

Bolavip conversa con Cristián Castañeda para que elija entre las dos opciones. "Es difícil la pregunta pero yo me quedo con Dani Navarrete, anda bien en la marca y es un chico que puede aprender mucho aún. Yonathan Andía cuando salió de Unión La Calera me llamó mucho la atención y me ha ido desilusionando desde que llegó a la U", afirma el Scooby.

Cristián Castañeda grabó con letras doradas su nombre en la historia de Universidad de Chile (Archivo)

El intengrante del cuadro azul que dio la vuelta olímpica en 1994, cree que el Cachorro "ha involucionando e hipotecó sus posibilidades en la selección chilena. Me da pena eso, espero que recupere su nivel y corrija lo que le está faltando, le falta agresividad, ir adelante, quizás es falta de confianza".

Para el final, Castañeda reitera que "yo le tengo fe a Navarrete y a Castro, grandes proyectos".