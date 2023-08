Muchos recuerdan esa noche de Copa Libertadores en marzo de 2021, cuando producto de un contagio masivo de Covid 19 en Universidad de Chile, los azules debieron afrontar el duelo ante San Lorenzo de Almagro en Argentina, con un equipo bastante alternativo, donde muchos jóvenes vieron acción en el Nuevo Gasómetro.

Entre ellos, el técnico de aquel entonces Rafael Dudamel decidió alinear de lateral derecho a Daniel Navarrete. El canterano dejó una muy buena impresión, sin embargo de ahí en más, las escasas oportunidades que tuvo en el primer equipo azul, no tuvo el mismo rendimiento que el mostrado en Buenos Aires.

Es más, esta temporada 2023 de la mano de Mauricio Pellegrino su aporte ha sido más bien nulo y se comentó hace algunos meses, que el futbolista tenía carta libre para ver la opción de encontrar algún equipo para partir a préstamo.

Sumado a eso, es que en su puesto están Yonathan Andía y Juan Pablo Gómez, por lo cual ha debido ser removido a la plaza de lateral izquierdo, donde antes que él estuvieron José Castro (hoy lesionado) y Marcelo Morales, por lo cual ha sido muy difícil tener alguna oportunidad.

El escenario cambia

Las lesiones de Juan Pablo Gómez y Marcelo Morales en la víspera del duelo ante Provincial Curicó Unido, permitió el giro total para Dani y si bien ante Palestino también fue considerado, fue ante los albirrojos donde sumó minutos en cancha luego de mucho tiempo.

La dolencia con la cual abandonó el cotejo Vicente Fernández el lunes pasado, le permitió a Navarrete debutar en el presente Campeonato Nacional por la franja izquierda y por si fuera poco, en el duelo a puertas cerradas ante Audax Italiano del viernes último, también fue parte del equipo de arranque, según decisión del propio Pellegrino.

El día de su debut en Copa Libertadores 2021 (Prensa Universidad de Chile)

¿Qué viene para el canterano?

Navarrete espera su oportunidad, a sabiendas que no es de la primera línea para el entrenador argentino, pero hay algo que preocupa. El jugador, tiene nueve partidos por delante para intentar jugársela y pese a que tiene contrato hasta fines del 2025, la idea del futbolista es seguir ligado a la U en lo que le resta de vínculo.

Duro panorama para Navarrete, pero que al menos siente que una luz se enciende, entendiendo que depende de él y del propio Pellegrino dar otra opción de sumar minutos en cancha. Está por verse.

Una declaración de ensueño

Hace poco más de un año, el lateral de 22 años en el programa Hablemos del Bulla, realizó una gran declaración en relación a tener que marcar a Pablo Solari, cuando el actual jugador de River Plate la rompía en el cacique.

“Solari es un buen jugador, pero me siento preparado y no le tengo miedo a nadie, además no es na’ Messi. Estoy preparado para enfrentarme a cualquiera”, señaló el Dani en aquel tiempo.