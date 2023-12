En un año extremadamente irregular el de Universidad de Chile, cuesta encontrar un jugador que haya marcado la gran diferencia en rendimiento y en esa arista, solo se podría resaltar lo hecho por Matías Zaldivia y Leandro Fernández.

Y uno de los que arrancó firmemente como titular fue el portero Cristóbal Campos Véliz y sobre todo, con buenas actuaciones en una primera rueda donde la U hizo ilusionar a sus hinchas.

Pero como la canción, todo cambió en la ronda de revanchas cuando el equipo se vino abajo y el oriundo de Lonquén, también vio disminuida su performance como el entretubos del Romántico Viajero.

Situación que hizo que Mauricio Pellegrino decidiera hacer cambio de golero y fue así como Cristopher Toselli pasó a ser el titular y Campos a mirar los duelos desde el banco de suplentes, situación que ha tenido en un estado de decepción al portero, quien incluso, dejó de ser considerado en la selección chilena.

Ahora, con la segura continuidad del formado en Universidad Católica por la próxima temporada en la U, es un escenario bastante incómodo para el canterano azul y abre la interrogante sobre su futuro.

Cristóbal Campos podría dejar Universidad de Chile

El arquero formado en la cantera del Centro Deportivo Azul tiene contrato con la U por toda la temporada 2024, sin embargo este escenario de incertidumbre abre una posibilidad para el futbolista.

A sus 24 años, sin duda querrá jugar y todo dependerá del sucesor de Pellegrino en el banco estudiantil y de mantener lo resuelto por el ex Velez Sarsfield, sin duda el deportista analizará su continuidad en el CDA.

En ese sentido y según información que maneja Bolavip Chile, a no descartar que Campos Véliz pueda buscar un nuevo horizonte en el extranjero, ya que para sus pretensiones no vería con buenos ojos un préstamo dentro de la misma competencia chilena, razón por la cual lo obligaría a ver opciones fuera de nuestras fronteras.

Una opción que nuestro portal comentó hace un par de meses, es el Barcelona de Guayaquil, cuadro que dirige el uruguayo Diego López de gran momento en Ecuador, donde si bien su portero estelar es Javier Burrai, sabido es la profunda admiración que siente por su ex pupilo y por qué no, ser una opción a futuro, aunque por el momento no hay nada. Estará por verse.

Permanencia de Toselli en la U obligaría a Campos a tomar nuevos rumbos (Photosport)

¿Cuáles son los números de Cristóbal Campos en Universidad de Chile el año 2023?

Antes de perder la titularidad, Cristóbal Campos alcanzó a disputar 23 encuentros entre Campeonato Nacional y Copa Chile, todos en condición de estelar. En aquellos cotejos, recibió un total de 26 goles.