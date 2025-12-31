Universidad de Chile hizo noticia en las últimas horas tras lo que fue la presentación de Francisco ‘Paqui’ Meneghini como su nuevo enternador de cara a la temporada 2026.

Pensando en el próximo año, ahora el conjunto ‘Laico’ se enfocará en lo que será el mercado de pases, en donde busca sumar nuevos nombres para su plantel de cara al 2026.

En las últimas horas, un importante nombre es el que toma fuerza para llegar al ‘Romántico Viajero’ y se trata del atacante argentino, Juan Martín Lucero, nombre que fue revelado hace un tiempo atrás de manera exclusiva por Bolavip Chile.

El jugador que pertenece a Fortaleza de Brasil busca una salida de cara al 2026, en donde los ‘Azules’ aparecen como una de sus grandes opciones en el mercado.

Lucero podría llegar a la U | Foto: Getty Images

Para lo que podría ser esta lucha de mercado, en la Universidad de Chile recibieron una importante noticia, la que podría allanarle el camino en la llegada de Lucero a la U.

Coritiba de Brasil, era uno de los grandes candidatos para poder quedarse con la ficha de Juan Martín Lucero para el 2026, pero en las últimas horas sorprendió con una decisión, que ilusiona a la U.

El conjunto brasileño quien estaba en conversaciones avanzadas por Lucero, parece haberse olvidado del jugador argentino y en las últimas horas, acordó la llegada de otro delantero para su equipo de cara al 2026: Breno Lopes.

Así lo informó el periodista, Rogerio Scarione en su cuenta de ‘X’, en la que indica que Coritiba habría puesto en la mesa una alta cifra a Fortaleza para poder quedarse con el delantero de 29 años, fichaje que haría declinar el interés por Lucero

“Coritiba ultima el fichaje del delantero Breno Lopes, ex Fortaleza. Coritiba pagará al rededor de R$15 millones por el jugador de 29 años, que firmará un contrato por cuatro temporadas”, informó.

De esta manera, a la Universidad de Chile se le despejaría el camino para concretar la llegada de Juan Martín Lucero de cara al 2026, fichaje el cuál espera poder terminar de cerrar durante estos días.