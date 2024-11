Abogado de Universidad de Chile barre el piso con los festejos de Colo Colo en Copiapó: "No voy a entrar en ese nivel de picantería"

Universidad de Chile se quedó sin pan ni pedazo en el Campeonato Nacional 2024, luego de igualar 1 a 1 ante Everton de Viña del Mar, en un estadio Estadio Nacional repleto de hinchas azules.

En el Romántico Viajero esperaban con ansias la respuesta de la apelación a los alegatos en la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina. Pero, ¿qué pasó? El organismo confirmó lo resuelto por la Primera Sala y así, Colo Colo no sufrió la resta de puntos, por lo tanto se transformaron en los campeones del certamen nacional.

El abogado de Universidad de Chile dispara sin filtro contra los jugadores de Colo Colo

Durante este martes y en conversación con los medios, el abogado José Ramón Correa fue respondiendo preguntas de los periodistas que se apostaron en el complejo ubicado en la comuna de La Cisterna y hay una que se robó todas las miradas en el Centro Deportivo Azul.

“Post partido muchas voces azules incluyendo la de Marcelo Díaz hablan de un robo y esto puede llevar a que la U nuevamente tenga que estar en el Tribunal de Disciplina por estas declaraciones. Algunos la comparan con las de Julio Barroso, ¿Cómo lo ven ustedes?”, le consultó el reportero Leonardo Mora.

“¿Se refiere a las declaraciones de Marcelo Díaz? Como dirigente del club me pone una situación que no me puede dar más felicidad de responder la pregunta. Defender a Marcelo Díaz va a ser siempre un honor por todo lo que ha hecho”, comenzó diciendo Correa.

Bajo la misma línea, afirmó que “me parece increíble que haya un cuestionamiento a las declaraciones del capitán con todo lo que ocurrió. Esas declaraciones me parecen menos graves que las que hizo el presidente de Colo Colo, quien estando pendiente del recurso de la Segunda Sala, se permitió festinar diciendo que la copa no la devolvía en el evento que ganáramos nosotros”.

“Los jugadores de Colo Colo hicieron comentarios que por respeto a las personas que nos están siguiendo no voy a entrar en el nivel de picantería con el que se refirieron a estos temas”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar la U?

Será en la final de la Copa Chile este miércoles 20 de noviembre en el Estadio Nacional. La U, espera rival y que saldrá entre Ñublense y Magallanes.