Adiós al mandato de Cecilia Pérez: así quedó confirmado el nuevo directorio de Azul Azul

Este viernes se le puso punto final al ciclo de Cecilia Pérez al mando de Azul Azul. Estos serán los nuevos directores de la U.

Una jornada clave se vivió este viernes en el Centro Deportivo Azul, donde se realizó una Junta Extraordinaria de Accionistas de Azul Azul para definir la conformación del nuevo directorio de la concesionaria que rige los destinos del club Universidad de Chile.

La reunión se llevó a cabo luego de la salida de la mesa encabezada por Cecilia Pérez, por lo que los accionistas debían elegir a los nuevos integrantes que estarán a cargo de la concesionaria. Entre los nombres que destacan aparecen José Miguel Insulza y José Ramón Correa, quienes ya formaban parte del anterior directorio.

Cecilia Pérez dejó de ser la presidenta de Azul Azul (Photosport).

Por su parte, la Casa de Estudios de la Universidad de Chile tendrá representación a través de Andrés Wintraub y Héctor Humeres, quienes ocuparán los puestos correspondientes a la participación minoritaria de la institución en la sociedad anónima.

De esta manera, Azul Azul inicia una nueva etapa dirigencial en medio de la planificación del centenario del club, que se celebrará durante 2027. La conformación de la mesa también marca el cierre del ciclo de Cecilia Pérez al frente de la concesionaria.

El nuevo directorio tendrá su primera reunión este lunes, instancia en la que deberá definir quién asumirá la presidencia y vicepresidencia de Azul Azul, cargos que quedaron pendientes tras la salida de Pérez.

Publicidad

El nuevo directorio de Azul Azul