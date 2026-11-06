Vientos de cambio: Un exministro de Piñera corre con fuerza para llegar al directorio de Azul Azul

El próximo 13 de noviembre se concretará la salida del directorio que lidera Cecilia Pérez. Por ahora, suenan varios nombres.

Azul Azul se prepara para vivir una profunda reestructuración en su directorio, con importantes cambios en la mesa que administra al club Universidad de Chile. En los próximos días se esperan movimientos en la concesionaria, entre ellos la salida de Cecilia Pérez, lo que abrirá espacio para nuevos nombres en la conducción institucional del club.

En ese escenario, ya comienza a tomar fuerza una alternativa para integrar el nuevo directorio. Según información entregada por el periodista Cristián Arcos en ADN Radio, un exministro del segundo gobierno de Sebastián Piñera aparece entre las opciones para sumarse a la mesa de Azul Azul.

Gerardo Varela, exministro de Educación, suena para llegar a Azul Azul.

Gerardo Varela asoma como opción para Azul Azul

Se trata de Gerardo Varela, quien se desempeñó como ministro de Educación durante la segunda administración del fallecido exmandatario. Su nombre estaría siendo considerado por Eduardo Godoy, liquidador de Sartor, para formar parte de la nueva estructura dirigencial de la concesionaria.

De concretarse su llegada, Varela seguiría los pasos de Cecilia Pérez, quien también tuvo participación en el mundo político antes de incorporarse al directorio de Universidad de Chile.

En lo futbolístico y tras su clasificación a semifinales de Copa Chile, ahora la U se prepara para afrontar el duelo ante Cobresal por la Fecha 27 de la Liga de Primera, en una jornada que podría ser decisiva para la definición del campeonato.