Azul Azul adelanta la salida de Cecilia Pérez de U. de Chile: esta es la nueva fecha

A pesar de que se estimó que el directorio se renovaría el 16 de noviembre, finalmente ello ocurrirá el día 13 del mismo mes.

Universidad de Chile se alista para modificaciones claves en su cúpula institucional. Tras la solicitud del liquidador Eduardo Godoy, el directorio de Azul Azul será revocado.

Ello provocará el adiós de Cecilia Pérez y compañía, por lo que hay grandes expectativas sobre los inminentes cambios en la plana alta del club. ¿Cuándo se concretará dicha renovación?

Pese a que se estimó que esto tendría como fecha el 16 de noviembre, la información de Radio ADN asegura que ello ocurrirá antes. La decisión ya está tomada.

“El directorio de la concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile acordó este lunes que la junta se realizará el viernes 13 de noviembre, a partir de las 16:00 horas”, comenzó indicando la fuente.

“Se votará la salida de los 11 integrantes del actual directorio y se elegirá una nueva mesa directiva de transición, compuesta por siete miembros, que estará al frente del club al menos hasta abril de 2027″, agregó.

Cecilia Pérez saldrá de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Azul Azul prepara cambios en Universidad de Chile

A su vez, la publicación advierte cómo se elegirán a los nuevos representantes de la empresa que administra al equipo de fútbol. Se estima que entre marzo y abril de 2027 arriben los nuevos propietarios.

“Debido al control mayoritario de las acciones que ejerce en el marco del proceso de liquidación, (Eduardo) Godoy y su administración tendrán un rol determinante en la elección de los nuevos integrantes“, cerró.