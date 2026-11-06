Fernando Gago y su futuro en la U. de Chile: la frase que enciende las dudas sobre su continuidad

El futuro de Fernando Gago en la Universidad de Chile deja más dudas que certezas con estos dichos.

Universidad de Chile volvió a los abrazos tras conseguir una importante victoria por 4-0 ante Deportes Antofagasta, la que permitió a los ‘Azules’ avanzar a las semifinales de la Copa Chile.

En la previa a lo que fue este duelo, la actual presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez habló de todo sobre el momento institucional que se vive, el que sin duda genera muchas dudas por el futuro de la Universidad de Chile.

Uno de esos temas, es sobre el futuro de su actual entrenador, Fernando Gago, en la que dejó más dudas que certezas sobre lo que podría ser su continuidad pensando en el centenario de la institución.

“Él tiene contrato por dos años, pero no es una decisión que me vaya a tocar determinar a mí. Es un directorio nuevo, en su gran mayoría, el que va a tener que tomar esas decisiones, conforme a los objetivos trazados por la gerencia deportiva. Yo espero que siga”, declaró.

Pérez habló del futuro de Gago en la U | Foto: Photosport

Finalmente, Pérez comentó lo que ha sido este cierre de temporada para la Universidad de Chile, en el que valora lo que ha sido el pensamiento de Fernando Gago en mantener el foco para pelear el torneo, a pesar de su larga distancia con Colo Colo.

Publicidad

“Por más que muchos criticaron las declaraciones de Fernando Gago, de tener tanta diferencia con respecto a Colo Colo, uno siempre tiene que ponerse los objetivos más altos. Una persona que trabaja en la U, sea jugador, DT o dirigente, y se pone objetivos bajos, no es para estar en la U”, cerró.