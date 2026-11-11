Uno de los directores de Azul Azul dio a conocer el tremendo negocio que estaría cerrando la U para la próxima temporada.

En Universidad de Chile se vienen tiempos de cambios a la espera del nuevo directorio que se haga cargo de Azul Azul y también quien compre el paquete de acciones. En medio de este proceso, un actual director de la concesionaria adelantó que la U está cerca de cerrar un contrato millonario.

Se trata Francisco Aylwin, que este miércoles conversó con Radio ADN y adelantó que el cuadro laico cerrará el año con números azules por cuarta vez consecutiva.

“La U va a terminar el año con números azules, por cuarto año consecutivo. Esto no es una cosa muy habitual en el fútbol chileno y en el fútbol mundial”, comentó.

Además, agregó que están bien expectados por una eventual clasificación a Copa Libertadores, que permitiría mayores ingresos al club: “Podemos clasificar a la Copa Libertadores como Chile 2, por lo tanto, veo un futuro auspicioso. Estoy mandando un mensaje a los que quieran comprar el paquete accionario: la U es un buen negocio”.

Francisco Aylwin, director de Azul Azul. (Foto: ATON)

En esa línea, hizo un llamado a invertir en el Romántico Viajero y que se atrevan a comprar el paquete accionario.

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“Estamos dejando la casa bien ordenada para lo que viene y espero que los próximos controladores, los que se compren el 63%, sea gente que quiera mucho a la U y que trabaje por el mejor bien para el club”, completó.

La U prepara un contrato millonario

En la instancia, Aylwin también dio a conocer que la U está cerca de cerrar un nuevo sponsor, que sería el contrato más lucrativo en la historia del club y que sería una de las últimas jugadas de la actual administración, que encabeza la presidenta Cecilia Pérez.

“Tenemos conversaciones avanzadas con un sponsor y, si resulta, será el sponsor más importante en la historia de la U en cuanto a montos”, adelantó el director.