Tal como adelantó Bolavip, Universidad de Chile tiene once confirmado para recibir a Audax Italiano en el Estadio Nacional y donde el arquero titular será Gabriel Castellón.

Respecto al arco azul y lo que significará el debut por los puntos del ex golero de Huachipato, conversamos con el destaco relator Alejandro Lorca, el que se muestra sorprendido por la decisión de Gustavo Álvarez. “Por lo que yo vi, no vi toda la pretemporada, pero de lo que vi, me gustó más Toselli que Castellón”, asegura.

En esa línea, el cantagoles reconoce que “a mí no me gusta tanto Castellón, tampoco me convence Toselli. Yo creo que la U necesita un equipo potente. Castellón hizo una buena temporada, fue de los mejores arqueros del medio, pero no me alcanza, la U está acostumbrada a otro tipo de arquero”.

Para cerrar el tema, Alejandro Lorca tira una frase para el bronce. “Es más, Cristóbal Campos concentrado, es más que este Toselli y que Castellón”, afirmó.

Alejandro Lorca no está conforme con los arqueros de la U

La titularidad en Universidad de Chile de Lucas Assadi

Alejandro Lorca se refiere a la decisión del entrenador azul Gustavo Álvarez, de partir con Lucas Assadi de titular.

“Creo que leí a Álvarez o lo escuché, que había un compromiso en el sentido de darle a Assadi, él sabe que es uno de los proyectos más importantes de la U”, apunta.

Darle la confianza es que parta de titular, que juegue cinco o seis partidos así, y no como antes donde entraba minutos apenas, Mauricio Pellegrino jamás le dio una oportunidad así.

¿Cuándo juega la U?

Universidad de Chile debuta oficialmente en el Torneo, este sábado 24 de febrero a las 18:00 en el Estadio Nacional ante Audax Italiano, luego de que fuera suspendido el encuentro de la primera fecha ante Cobresal.