Universidad de Chile tuvo un domingo de terror en su visita a Copiapó, al perder 1-3, agudizando su crisis que completa ocho partidos sin ganar y dejando a Mauricio Pellegrino en un difícil momento.

No sólo el DT es el apuntado por las críticas, también los jugadores de la U, uno de ellos Luis Casanova. Que según el relator de TNT Alejandro Lorca, es un ejemplo de lo que viven los azules esta segunda rueda.

“El menos malo del fondo es Zaldivia y hay que acompañarlo o con Domínguez o con Tapia, porque Casanova vive su peor momento físico y futbolístico desde que llegó a la U”, afirma.

Alejandro Lorca critica el momento de Luis Casanova.

Agregando que “en la primera rueda lo pedíamos para la selección y hoy es el peor defensa del campeonato”.

Lorca incluso pone en duda la continuidad de Casanova. “El fútbol es de presente y él tiene un presente paupérrimo, y en lo físico, habla de cierto descuido, no hay que ser muy erudito para darse cuenta que está con kilos arriba, pero si jugara como Nico Vargas no habría problema”, puntualiza.

“Mauricio Pellegrino dijo verdades”

Alejandro Lorca también se refirió a la conferencia que dio el DT después del partido, donde criticó toda la estructura del cuadro universitario.

“Pellegrino de algún modo siendo un tipo inteligente y controlado y explotó, porque pierde el control del manejo futbolístico, él no declara ninguna mentira, declara verdades porque el problema de la U no es del DT, también es culpa de los jugadores y de la directiva, porque no le dan las herramientas”, asegura.

Igualmente deja en claro que “lo que no me gusta, es que no se incluye en la crítica”.

¿Fecha y lugar del próximo partido de la U en el Campeonato Nacional?

Los estudiantiles tienen un importante desafío y para intentar volver a los triunfos tienen otra estación este lunes 2 de octubre a las 19 horas, cuando enfrenten al cuadro de Audax Italiano.