Alejandro Lorca se la juega con candidato para cambiarle la cara a la Universidad de Chile: "A mí me gusta..."

Mauricio Pellegrino parece tener los días contados al mando de Universidad de Chile y en la dirigencia de Azul Azul ya habrían puesto manos a la obra para buscar a su reemplazante ideal.

Y es que el irregular año que ha tenido el Romántico Viajero no tiene para nada contentos a los dirigentes azules y a los hinchas, quienes ya comienzan a lanzar varios nombres en las diversas redes sociales para que sean el sucesor del ex DT de Vélez Sarsfield.

Pellegrino finaliza su contrato con la U en diciembre | FOTO: Javier Salvo/Photosport

Bolavip Chile se contactó con Alejandro Lorca, reconocido relator de TNT Sports, quien se la jugó con un candidato para calzarse el buzo del Romántico Viajero para lo que será la temporada 2024.

“Pellegrino futbolísticamente no es de mi agrado. Es un tipo muy culto, me gusta como se expresa pero en la cancha no rindió como se esperaba”, comenzó diciendo el abogado.

“A mí me gusta Gustavo Huerta para la U porque es un técnico que conoce totalmente el medio, tiene la capacidad para adaptarse para el presupuesto que va ser bajo y que disminuye el margen de error para en la elección de jugadores”, agregó el comunicador.

“En segundo lugar no me desagrada Gustavo Álvarez por lo mostrado en Huachipato que es ciertamente muy interesante. Yo de esto de ir a buscar los técnicos en Argentina como Gabriel Milito no porque fracasó ya en Chile”, cerró.

LOS CANDIDATOS QUE SUENAN COMO POSIBLES DTS DE LA U

Hay varios nombres que han aparecido en las últimas semanas para ser el sucesor de Mauricio Pellegrino, entre los que destacan: Gustavo Huerta, Gustavo Álvarez, Gabriel Milito, Gustavo Costas y Fernando Gago, entre otros.

LOS NÚMEROS DE GUSTAVO HUERTA EN COBRESAL

Desde su arribo a Cobresal en la temporada 2017, el entrenador Gustavo Huerta ha estado al mando del equipo del norte de nuestro país en 220 partidos: 95 victorias, 49 empates y 76 derrotas, lo que da un 50.6 por ciento de rendimiento.