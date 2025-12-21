Universidad de Chile se prepara para lo que es este mercado de pases, en el que lo ‘Azules’ esperan poder conformar un competitivo plantel pensando en lo que es la temporada 2026.

Por esto, en el ‘Romántico Viajero’ trabajan contra el tiempo, en donde buscan poder poner punto final al ciclo de Gustavo Álvarez, lograr encontrar un nuevo entrenador y después, enfocarse al 100% en lo que son los refuerzos.

Uno de los grandes nombres que ha sido fuertemente vinculado a la Universidad de Chile ha sido el del volante paraguayo, Lucas Romero, con quien incluso se ha indicado que el jugador tendría un precontrato con el conjunto ‘Laico’ para el 2026.

Su posible llegada al conjunto ‘Laico’ se ha ido trabando, ya que en la U buscan primero zanjar el tema del DT y luego anunciar los fichajes, situación que sin duda inquieta al entorno de Romero en lo que es este mercado, en donde sigue escuchando ofertas.

Romero es un anhelo en la U | Foto: Instagram

En las últimas horas, una importante y negativa noticia estarían recibiendo desde la Universidad de Chile por Lucas Romero, en donde un prestigioso club del continente se mete en la lucha por el volante paraguayo.

Olimpia se mete en la lucha por Romero

El periodista Arturo Rubin informó en su cuenta de ‘X’, que Olimpia de Paraguay estaría interesado en contar con Lucas Romero para el 2026 y que ejercerían una oferta por el jugador.

“Olimpia interesado en Lucas Romero. La oferta a Recoleta será a través de Regis Marques”, señaló.

Esta situación sin duda que pone en alerta a la Universidad de Chile, ya que podría perder a uno de sus anhelos de mercado, ya que aún no logra resolver la situación de la banca técnica para el 2026.

Los próximos días podrían ser cruciales sobre esta situación, en el que desde el conjunto ‘Laico’ esperan poder avanzar con el tema de los fichajes pensando en el próximo año.



En Síntesis