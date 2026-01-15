Colo Colo salta esta noche a la cancha para enfrentar a Olimpia de Paraguay por la Serie Río de La Plata, en un duelo que marcará su estreno oficial en la pretemporada 2026. El compromiso se disputará a las 21:00 horas y tendrá un atractivo especial más allá de lo futbolístico: el Cacique presentará una novedad en su indumentaria que no pasará desapercibida para los hinchas.

Según adelantó Dale Albo, el equipo albo utilizará su tercera equipación para este encuentro, pero lo realmente llamativo estará en los detalles gráficos. Tanto el nombre como el dorsal de cada jugador incorporarán la nueva tipografía diseñada para toda la temporada 2026, la cual tendrá su estreno oficial justamente en este partido.

Se trata de la primera vez que se verá en cancha este nuevo estilo visual, que acompañará al Popular durante todo el torneo y también en las distintas competencias de la temporada. Para muchos fanáticos, este tipo de cambios no son menores, ya que forman parte de la identidad estética del club y generan expectación cada vez que se renuevan.

Así luce la nueva tipografía de Colo Colo

Este adelanto funciona además como una señal para la hinchada respecto a lo que se viene en materia de indumentaria. Aunque aún no se presenta oficialmente la camiseta titular 2026, el uso de la nueva tipografía permite empezar a anticipar líneas de diseño y conceptos que marcarán la ropa deportiva del equipo en los próximos meses.

La decisión no responde solo a una cuestión estética. Por un lado, busca ofrecer un pequeño “adelanto” a los hinchas que siguen esperando la presentación oficial de la nueva camiseta. Por otro, responde a la lógica de renovación propia de cada temporada, dejando atrás los diseños gráficos utilizados durante la campaña 2025.

Así, el duelo ante Olimpia no solo será importante como primer desafío futbolístico del año, sino también como el escenario donde Colo Colo comenzará a mostrar su nueva imagen para el 2026.

¿Quién transmite el partido entre Colo Colo vs. Olimpia?

El compromiso entre Colo Colo y Olimpia por la Serie Río de La Plata comenzará a las 21:00 horas de Chile y será transmitido por TV por la señal de ESPN 5, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN 5

VTR: 45/589

Claro: 177/477

DirecTV: 625/1625

Entel TV: 218

TUVES: 177

Mundo: 83

Además, para ver el partido de manera online se podrá hacer a través de la señal de Disney+ Premium.

DATOS CLAVE

Colo Colo enfrenta a Olimpia hoy a las 21:00 horas en la Serie Río de La Plata.

El equipo utilizará su tercera equipación para este primer amistoso de la pretemporada 2026.