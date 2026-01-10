Colo Colo se encuentra en la última etapa de la pretemporada en Pirque, donde el Cacique estará abandonando el lugar para en los próximos días abordar un avión rumbo a Uruguay para disputar la Serie Río de La Plata.

El primer compromiso amistoso de los albos este 2026 será nada más ni nada menos que ante Olimpia de Paraguay, mismo rival que el Cacique supo dejar en ridículo en la final de la Copa Libertadores 1991.

Colo Colo está obligado a demostrar desde el primer partido. | Foto: Photosport

Fernando Ortiz no tiene mucho margen de error tras el mal cierre de temporada 2025 que tuvo con los albos, donde no logró clasificar a la Copa CONMEBOL Sudamericana y dejó al Cacique sin participación internacional este 2026.

De esta manera, Ortiz y sus dirigidos están obligados a demostrar desde la pretemporada que Colo Colo irá con y por todo este 2026, donde no hay margen de error y el equipo tiene que mostrar una nueva cara desde el primer compromiso.

Colo Colo vs. Olimpia: Día y hora

El duelo entre chilenos y paraguayos será este jueves 15 de enero a las 21:00 horas.

TV: ¿Quién transmite Colo Colo vs. Olimpia?

El compromiso no contará con transmisión por parte de ESPN.

Internet: Así se podrá seguir a Colo Colo vs. Olimpia

El amistoso se podrá seguir EN VIVO a través de la plataforma Disney+.