El Mercado de Pases del fútbol chileno se sacudió en el día de ayer cuando el periodista Gonzalo Quiroz anunció que Marcelo Díaz, histórico volante de Universidad de Chile, volverá a los azules para ser el capitán del equipo en 2024.

La posible vuelta de ‘Carepato’, campeón de Copa Sudamericana con la U, tiene a los hinchas azules dando vuelta en círculos por la alegría y, en esta ocasión, fue un ex jugador quien reaccionó a su hipotética vuelta al CDA.

“Hay jugadores en los cuales uno evalúa con el técnico, pero hay ciertos jugadores que el club siente la necesidad de traerlos”, fueron las palabras con las que Diego Rivarola abrió los fuegos en ESPN F90.

Marcelo Díaz volverá a vestirse de azul, aseguran. | Foto: Photosport

Pese a lo anterior, nadie está eximido de no rendir, dice el histórico delantero de los azules: “Después claro, está la obligación de rendir y todo lo que quieran, pero a mí me pasó algo muy parecido, por eso me siento identificado”, añadió.

Rivarola cuenta su propia experiencia, diciendo que “Previo a llegar la última vez a la U, un año o dos antes me dijeron que no me querían porque era muy grande, porque era muy viejo. Salí goleador con Santiago Morning y me llama Federico Valdés y me dijo ‘nosotros queremos que vuelvas’, lo mismo que pasa con Marcelo Díaz en este momento”, dijo.

En el cierre, entrega su veredicto sobre si Marcelo Díaz es o no una buena incorporación para los azules: “Yo creo que hay jugadores como Marcelo Diaz que el club tiene que tomar la decisión, que, si sienten que falta referencia, me parece una buena decisión”, remató.

Los títulos de Marcelo Díaz en Universidad de Chile

Junto a Universidad de Chile, Marcelo Díaz logró los títulos del Torneo Apertura 2009, 2011 y 2012, además del Torneo Clausura 2011 y la histórica Copa Sudamericana ese mismo año.

El último paso de Marcelo Díaz en Audax

21 fueron los compromisos que disputó Marcelo Díaz con Audax Italiano, sumando el Campeonato Nacional 2023 y la participación de los itálicos en la Copa Sudamericana.