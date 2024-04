Universidad de Chile tiene todo listo para enfrentar a Unión Española, presentando una bullada novedad. El defensor Ignacio Tapia quedó fuera de la citación para la visita al Estadio Santa Laura, por lo que David Retamal utilizará su posición en el equipo titular. ¿Por qué Gustavo Álvarez no nominó al zurdo? Aseguran que llegó tarde a un entrenamiento por un insólito motivo.

Según información de La Tercera, el DT de la U conversó con el defensa de 24 años y este le comunicó que el retraso se debió a la salud de su perro. El zaguero argumentó que su mascota tuvo problemas de salud durante la noche, por lo que tuvo que acudir a un centro veterinario para estabilizarlo.

Ante ello, no descansó de la mejor manera y llegó 30 minutos tarde a su trabajo en el Centro Deportivo Azul. Esto fue recogido por Gustavo Álvarez, que no lo condenó, pero sí lo marginó del encuentro ante Unión Española. A su vez, el entrenador argentino advirtió a su pupilo.

No solo le reprochó que no lo llamó para comunicarle de la situación, sino de lo que un retraso puede generar en el plantel de la U. Un hecho negativo que no puede volver a ocurrir, por lo que la determinación fue clara. No estará en el compromiso en Independencia y verá a sus compañeros desde las graderías.

Ignacio Tapia no fue convocado para el partido por la fecha 7 del Campeonato Nacional 2024. (Foto: Photoport)

Debut en Universidad de Chile

Con esta decisión, Gustavo Álvarez se aventurará en alinear a un juvenil en el equipo titular de Universidad de Chile. Este domingo, David Retamal hará su estreno en el profesionalismo y estará desde el arranque contra los hispanos. Acompañará a Matías Zaldivia y Franco Calderón en la defensa.

Fue partícipe de la pretemporada de la U y jugó algunos amistosos. Es más, convirtió el gol con el que los azules empataron contra Huachipato el pasado 18 de noviembre. En aquella oportunidad, el DT era Mauricio Pellegrino, que también comenzaba a exhibir su confianza en el novel zaguero de 20 años.

¿Cuándo juega la U?

El duelo entre la U y Unión Española se jugará este domingo 7 de abril. Será desde las 20:00 horas en el Estadio Santa Laura.