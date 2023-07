A poco de cerrarse el libro de pases en el fútbol chileno la señal es clara en la Universidad de Chile, no llegarán refuerzos para la segunda mitad del Campeonato Nacional.

Es así, entonces, cómo la U tendrá que batallar en la competencia, con el mismo plantel del primer semestre e incluso en menos cantidad, ya que Mauricio Morales Olivares se fue a préstamo a Deportes Antofagasta y Luis Felipe Gallegos, no sigue en el club porque vuelve a Grecia.

Esta situación, tendría bastante molesto en la interna del club al propio entrenador, Mauricio Pellegrino. Según cuenta Diario La Tercera, la relación del argentino con la dirigencia, no es tan amigable como hace algún tiempo y si bien se resignó cuando el gerente deportivo, Manuel Mayo, le comunicó que no había presupuesto para reforzar, aquello ha ido convirtiéndose en incomodidad, más aun, que ante la suspensión de Marcelo Morales frente a Palestino, no tuvo a un exponente que conociera el puesto, si no más bien, ocupar a Yonathan Andía León con perfil cambiado.

Marcelo Morales no estuvo ante Palestino y el entrenador no tenía a un reemplazante que domine el puesto (Photosport)

Situación que se va acrecentando, según el matutino, ante la incertidumbre sobre el futuro de Pellegrino. El estratega finaliza contrato a fin de temporada y a la fecha, nadie se ha acercado a él para dialogar y/o acercar las partes, por lo cual, es probable que en la U quieran saber cómo terminará la temporada para los azules, antes de negociar alguna renovación.

Instalar al equipo en alguna copa internacional para el año 2024, sería un objetivo cumplido para la dirigencia de Azul Azul, pero no sabemos qué pensará Mauricio Pellegrino, quien ha tenido que sacar aguas de las piedras, en algunos momentos y habrá que ver, si está dispuesto a lo mismo, en una eventual próxima temporada en el CDA.