Universidad de Chile sigue teniendo movimiento en el mercado de fichajes. Esta vez, el conjunto estudiantil le cerró las puertas a la partida de una figura: fue tentado por Coquimbo Unido.

¿De quién se trata? Es considerado uno de los mayores proyectos de la institución y Francisco Meneghini lo contemplará en el plantel para cumplir con el reglamento sub-21.

Según detalló Radio ADN, ese es el caso de Ignacio Vásquez. El habilidoso mediapunta fue sondeado por el cuadro aurinegro, pero desde la cúpula laica se rechazó cualquier intento de negociación.

“Los piratas pusieron sus ojos en un jugador de la U de Chile (…) Se trata de Ignacio Vásquez, de 19 años, quien incluso fue contactado por el cuerpo técnico del elenco nortino con tal de convencerlo”, indicó el medio.

“U de Chile desestimó facilitar su salida a Coquimbo Unido. En el Centro Deportivo Azul apuntan a tener mayor consideración de Ignacio Vásquez en esta temporada”, agregó.

Universidad de Chile le cerró las puertas a Coquimbo Unido por Ignacio Vásquez. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Ignacio Vásquez en Universidad de Chile

Durante la última temporada, el futbolista mencionado no pudo consolidarse en la estelaridad y disputó una totalidad de cuatro enfrentamientos. En ellos, no logró registrar goles y entregó una asistencia.

Un punto a considerar: tiene contrato con Universidad de Chile hasta abril de 2026. Las negociaciones para su continuidad están en marcha, pero aún no hay acuerdo cerrado.

En resumen: