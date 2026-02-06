Universidad de Chile se prepara para visitar a Huachipato por la Liga de Primera 2026. En dicho encuentro, el conjunto estudiantil tendrá que resolver una importante incógnita.

¿Qué pasó? El cuerpo técnico de Francisco Meneghini deberá decidir quién será su lateral izquierdo. Ante la expulsión de Felipe Salomoni, el cuadro azul no contará con su titular por tal banda.

Bajo la lógica, sus reemplazantes podrían ser Marcelo Morales y Diego Vargas, aunque el DT universitario reveló que hay otra opción: Ignacio Vásquez. El entrenador llenó de elogios al juvenil en conferencia de prensa.

“Ingresó el otro día, es una posición que estamos entrenando con él. La verdad es que su disposición y su actitud está siendo excelente. Me ha gustado mucho la manera de entrenar de Nacho, transmite muchas ganas“, lanzó.

“Eso es lo que espero de todos los jugadores, pero sobre todo de los que están llamados a sumar los minutos sub-21, que es un tema reglamentario. Vamos a tener que sumar los minutos 100% en cancha“, agregó.

Ignacio Vásquez se ganó los elogios de Francisco Meneghini. (Foto: Club Universidad de Chile)

Universidad de Chile tiene formación titular

Sin embargo y según la información recabada por este medio, el encargado de utilizar tal puesto en la banda izquierda en Talcahuano será Diego Vargas: gozará de su debut absoluto.

El once azul será con Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Diego Vargas; Javier Altamirano; Lucas Assadi y Eduardo Vargas.

En resumen: